Боец рассказал о первом бое между российским и украинским роботами

Оператор российского наземного робототехнического комплекса «Сюрприз», оснащенного танковым пулеметом Калашникова, в зоне СВО уничтожил боевую колесную систему ВСУ, заявил ТАСС командир отделения 1-й Славянской бригады 51-й армии группировки войск «Центр» младший сержант Николай Соболь.
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