Эльхан Астанов: «Хочу поблагодарить наших болельщиков за невероятную поддержку»

Полузащитник «Ордабасы» Эльхан Астанов высказался после победы над «Кайратом» (2:1) в 8-м туре КПЛ. – В первую очередь хочу поблагодарить наших болельщиков за такую просто невероятную поддержку.

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