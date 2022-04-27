Эльхан Астанов: «Хочу поблагодарить наших болельщиков за невероятную поддержку»

Полузащитник «Ордабасы» Эльхан Астанов высказался после победы над «Кайратом» (2:1) в 8-м туре КПЛ. – В первую очередь хочу поблагодарить наших болельщиков за такую просто невероятную поддержку.
Популярные статьи
- Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх в Санкт-Петербурге под национальным флагом
- «Реалу» осталось набрать 1 очко для победы в Ла Лиге
- Федерация тенниса Беларуси хочет судиться с «Уимблдоном»: «Мы осознаем предвзятость судебной системы в Великобритании. Но бездействовать не можем и не в праве»
Свежие комментарии