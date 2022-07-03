Июньский рост стоимости газа в Европе достиг 15%

Среднемесячная расчетная цена газа на европейском рынке повысилась за июнь с 1030 до 1180 долларов за тысячу кубометров, что соответствует росту практически на 15%, следует из расчетов РИА Новости, сделанных на основании данных лондонской биржи ICE.
Среднемесячная расчетная цена газа на европейском рынке повысилась за июнь с 1030 до 1180 долларов за тысячу кубометров, что соответствует росту практически на 15%, следует из расчетов РИА Новости, сделанных на основании данных лондонской биржи ICE.
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