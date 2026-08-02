Август-2026: Ждать ли нам «черного лебедя», или на это раз пронесет? Преподнести неприятные сюрпризы теперь может не только последний месяц лета Андрей Захарченко Фото: Коньков Сергей ТАСС Материал комментируют: Вячеслав Тетёкин Татьяна Куликова Наступил август, который вот уже более тридцати лет нет-нет да и подкидывает россиянам крайне неприятные сюрпризы.