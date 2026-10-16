Полузащитник «Милана» Альфаджо Сиссе оформил хет-трик в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы с «РБ Зальцбург» (4:0) в возрасте 19 лет и 358 дней.
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