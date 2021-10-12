Премьер Японии Кисида заявил, что на Южные Курилы распространяется суверенитет Токио

ТОКИО, 12 окт – РИА Новости. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в парламенте заявил, что суверенитет страны распространяется в том числе на Южные Курилы.
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