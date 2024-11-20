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Царьград

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Туроператоры: идет массовая отмена летних туров в Абхазию

Туроператоры: идет массовая отмена летних туров в Абхазию

После недавних беспорядков и протестов в республике русские туристы задумались о том, что ехать в этот теплый край, ставший на несколько дней горячей точкой, было бы весьма рискованно.

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