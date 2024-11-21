«Шлюха, надо тебя убить». В Германии всё чаще грозит смерть за мини-юбку

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Позитив для оптимистов

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Комментарии
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Eduard
Эти мусульмане оскорбляют женщин,а сами прзволяют себе иметт несколько ден при этом себя грешниками не считают.Как это под себя продумано!
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16 час.
Игорь Васиков
Это выбор немцев. Для чего столько арабов согнали в германию? Правильно. Будут делать немцев правоверными гомосексуалистами...
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15 час.
СБ
Сергей Бунцов
Привыкли, что женщина послушная рабыня, оправдываясь исламом.
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15 час.

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