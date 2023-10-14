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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тим Цзю оказался легче Мендосы перед боем за титул WBO в Сиднее

В Сиднее (Австралия) 15 октября состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за титул WBO в первом среднем весе между Тимофеем Цзю и Брайаном Мендосой.

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