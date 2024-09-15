Суд в Москве продлил арест топ-менеджерам комбината, поставлявшим сухпайки армии

Басманный суд Москвы продлил арест топ-менеджерам «Грязинского пищевого комбината» (ГПК) Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой по делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны России, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на картотеку суда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии