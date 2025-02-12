Экс-директор воронежского НИИ отправили в СИЗО из-за хищения у «Роскосмоса»

Экс-директора воронежского НИИ подозревают в мошенничестве. По данным следствия, в ходе технического перевооружения опытного производства синтетических каучуков Евгений Блинов и Валентин Казаков, бывший руководитель строительной компании «Союзкомплект», не поставили предусмотренное контрактом оборудование на 32 миллиона рублей, а также не провели пусконаладочные работы в полном объёме.