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Воронежские новости

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Экс-директор воронежского НИИ отправили в СИЗО из-за хищения у «Роскосмоса»

Экс-директор воронежского НИИ отправили в СИЗО из-за хищения у «Роскосмоса»

Экс-директора воронежского НИИ подозревают в мошенничестве. По данным следствия, в ходе технического перевооружения опытного производства синтетических каучуков Евгений Блинов и Валентин Казаков, бывший руководитель строительной компании «Союзкомплект», не поставили предусмотренное контрактом оборудование на 32 миллиона рублей, а также не провели пусконаладочные работы в полном объёме.

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