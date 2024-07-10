Саттон о решении заменить Кейна: «Мартинесу не хватило смелости убрать Роналду, а Саутгейт выпустил Уоткинса – и Англия в финале Евро-2024»

«Уже через несколько секунд после появления Олли Уоткинса на поле мы увидели, как он рванул вперед, увлекая за собой Вирджила ван Дейка, а затем развернулся, чтобы ворваться в созданное им пространство за спинами защитников сборной Нидерландов.