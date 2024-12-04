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СВИБЛОВО

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Свежие комментарии

  • Eduard
    Это патриотизм,это настоящие россияне!Сообщество неравн...
  • Сергей Долгополов
    Давайте ещё к чему нибудь призовем ,пока эти не нормальные на самокатах убивают нас,ладно когда они сами калечатся,но...Самокатчики столк...
  • Сергей О
    Блин что делают 28000 пленных что сети не могут плестиВ Свиблове открыл...

Собянин: В Москве создана единая система поддержки людей с инвалидностью

Собянин: В Москве создана единая система поддержки людей с инвалидностью

Москве создана комплексная система поддержки людей с инвалидностью В Международный день инвалидов президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов, названный в честь Швецовой.

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