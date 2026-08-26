Умер звезда фильмов «Один дома» и «Оно» Тим Карри

Умер актёр Тим Карри. Ему было 80 лет. Карри был известен по «Шоу ужасов Рокки Хоррора», роли Пеннивайза в экранизации «Оно» 1990 года, фильмам «Ангелы Чарли», «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» и многим другим.