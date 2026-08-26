Сноб
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сноб

105 подписчиков

Умер звезда фильмов «Один дома» и «Оно» Тим Карри

Умер звезда фильмов «Один дома» и «Оно» Тим Карри

Умер актёр Тим Карри. Ему было 80 лет. Карри был известен по «Шоу ужасов Рокки Хоррора», роли Пеннивайза в экранизации «Оно» 1990 года, фильмам «Ангелы Чарли», «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» и многим другим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии