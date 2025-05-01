За что Скандинавия выгоняет российских релокантов

@ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press Tекст: Станислав Лещенко Швеция и Финляндия невольно стали способствовать разоблачению мифов о «тоталитарной России», и об этом свидетельствует их отношение к российским беглецам-релокантам.
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