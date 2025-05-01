Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 780 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Ураганов
    Какая разница,хоть как обзови,главное результат,Смерть бандерлогам!!!!Россия ударила пе...
  • Вера смелых
    Это прекрасно - такие превентивные удары, но хоть бы уж прекратили выдавать за правду байки про "подполье"! Любое под...Россия ударила пе...
  • Evgeni Velesik
    СМЕРШ это репрессивный орган и он относится к контрразведке, а вот к кому относится ФАС?Очередь к стенке:...

За что Скандинавия выгоняет российских релокантов

За что Скандинавия выгоняет российских релокантов

@ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press Tекст: Станислав Лещенко Швеция и Финляндия невольно стали способствовать разоблачению мифов о «тоталитарной России», и об этом свидетельствует их отношение к российским беглецам-релокантам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх