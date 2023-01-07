«Фитнес-браслет» для Петра I

А вы следите за тем, сколько шагов сегодня отмахали? Это ведь совсем не сложно в наше время - встроенный шагомер и приложение для подсчета шагов есть почти в каждом смартфоне и даже в мобильном «ВКонтакте».
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