Аккумуляторы, патроны и воробьи

Все хорошо знают, а некоторые ещё и помнят, ту нашумевшую историю с китайскими воробьями, коих было уничтожено, по самым скромным оценкам, уже к концу 1958 года около двух миллиардов, и чем вся эта история закончилась.
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