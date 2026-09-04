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Движение возле барнаульского микрорайона Сибирская Долина ограничат с 6 сентября

Движение возле барнаульского микрорайона Сибирская Долина ограничат с 6 сентября

В Барнауле временно ограничат движение в микрорайоне Сибирская Долина. Как сообщает пресс-служба комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула, с 6 по 9 сентября там будет идти ремонт дороги.

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