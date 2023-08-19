Военное обозрение

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Попавший в плен военнослужащий ВСУ призвал украинцев прятаться «у бабушки в подвале», а не отправляться на фронт

Попавший в плен военнослужащий ВСУ призвал украинцев прятаться «у бабушки в подвале», а не отправляться на фронт

Украинцам призывного возраста стоит скрываться от мобилизации любыми способами. К этому призвал попавший в российский плен военнослужащий ВСУ Назар Курьян, видеозапись с обращением которого распространило Министерство обороны Российской Федерации.

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