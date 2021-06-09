Откровение второго лица Центробанка на ПМЭФ: цифровой рубль вводится для полной отмены наличных денег

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПрогрессОткровение второго лица Центробанка на ПМЭФ: цифровой рубль вводится для полной отмены наличных денег Петербургский международный экономический форум закрепляет за собой репутацию места откровений шестерок глобалистов в РФ.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь Сипкинцифровые деньги это интересно. но произойдет сбой и кошельки у россиян обновятся на ноль? и кто будет крайний? в один прекрасный день все вдруг останутся без денег и что? народ будет им рукоплескать? это будет последний день того государства, где такие люди могут придумывать такие аферы.Комментировать
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