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Откровение второго лица Центробанка на ПМЭФ: цифровой рубль вводится для полной отмены наличных денег

Откровение второго лица Центробанка на ПМЭФ: цифровой рубль вводится для полной отмены наличных денег

 Петербургский международный экономический форум закрепляет за собой репутацию места откровений шестерок глобалистов в РФ.

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Игорь Сипкин
цифровые деньги это интересно. но произойдет сбой и кошельки у россиян обновятся на ноль? и кто будет крайний? в один прекрасный день все вдруг останутся без денег и что? народ будет им рукоплескать? это будет последний день того государства, где такие люди могут придумывать такие аферы.

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