Журналист Доббс назвал американские СМИ орудием пропаганды

Журналист Лу Доббс убежден в пропагандистской сущности ведущих американских СМИ. Об этом он заявил в разговоре с журналисткой Лаурой Лумер, комментируя интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону в пятницу, 9 февраля, в ее видеопроекте Loomer Unleashed, выдержка из которого опубликована на ее странице в соцсети X (ранее Twitter).