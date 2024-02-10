Журналист Доббс назвал американские СМИ орудием пропаганды

Журналист Лу Доббс убежден в пропагандистской сущности ведущих американских СМИ. Об этом он заявил в разговоре с журналисткой Лаурой Лумер, комментируя интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону в пятницу, 9 февраля, в ее видеопроекте Loomer Unleashed, выдержка из которого опубликована на ее странице в соцсети X (ранее Twitter).
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