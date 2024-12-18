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Мода и Шоу-бизнес

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Мосгорсуд признал законным иноагентский штраф Макаревичу в 30 тысяч рублей

Мосгорсуд признал законным иноагентский штраф Макаревичу в 30 тысяч рублей

Московский городской суд признал законным второй штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу за отсутствие плашки иноагента в его публикациях в интернете.

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