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Кремлёв: «Лужники» станут следующей площадкой для нового турнира RAF в 2027 году

Кремлёв: «Лужники» станут следующей площадкой для нового турнира RAF в 2027 году

Президент IBA и председатель Наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России Умар Кремлёв сообщил, что «Лужники» станут площадкой для нового турнира RAF в 2027 году.

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