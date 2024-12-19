Якуб Кивер планирует в ближайшее время вернуться в Италию

Защитник «Арсенала» Якуб Кивер может продолжить карьеру в итальянской Серии А. «Наполи» проявляет активный интерес к польскому футболисту, который, в свою очередь, намерен покинуть лондонский клуб в ближайшее трансферное окно.
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