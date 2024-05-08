ФОТО: PETROV SERGEY/GLOBALLOOKPRESS ПОЛИТОЛОГ НАЗВАЛ ВРАГОВ РОССИИ, КОТОРЫЕ ХУЖЕ ТЕРРОРИСТОВ: "С ЭТИМ НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ" Политолог Андрей Перла назвал врагов России, которые хуже террористов: "С этим надо что-то делать".
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