Резус-конфликт: у каких народов России его нет

Как известно, у каждого человека кровь относится к одной из групп – I, II, III или IV. Кроме того, кровь имеет еще одну важную характеристику — наличие в эритроцитах специфического антигена, известного как агглютиноген D (RhD).
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