Триатлонистов стошнило после заплыва по Сене на Олимпиаде в Париже

Плохим самочувствием отметились бывшая россиянка Екатерина Шабалина и канадец Тайлер Миславчук. Выступающую за сборную Казахстана в соревнованиях по триатлону бывшую россиянку Екатерину Шабалину вырвало после заплыва в рамках Олимпиады-2024 в парижской Сене.