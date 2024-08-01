Триатлонистов стошнило после заплыва по Сене на Олимпиаде в Париже

Плохим самочувствием отметились бывшая россиянка Екатерина Шабалина и канадец Тайлер Миславчук. Выступающую за сборную Казахстана в соревнованиях по триатлону бывшую россиянку Екатерину Шабалину вырвало после заплыва в рамках Олимпиады-2024 в парижской Сене.
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