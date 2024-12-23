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Макрон уже почти не виден: французы хотят Пятую республику сделать Шестой

Макрон уже почти не виден: французы хотят Пятую республику сделать Шестой

Во Франции нарастает политический кризис. Неделю назад президент Франции Эмманюэль Макрон назначил премьер-министром Франции 73-летнего лидера центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру.

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