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Гусев предлагает Воробьеву перевести ординатора с метро на бюджетное обучение

Гусев предлагает Воробьеву перевести ординатора с метро на бюджетное обучение

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву перевести девушку-ординатора, принявшую роды в метро, на бюджетное обучение в НИИ акушерства и гинекологии как признание её профессионализма и самоотверженности.

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