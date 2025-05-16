Гусев предлагает Воробьеву перевести ординатора с метро на бюджетное обучение

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву перевести девушку-ординатора, принявшую роды в метро, на бюджетное обучение в НИИ акушерства и гинекологии как признание её профессионализма и самоотверженности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии