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Новости Брянска

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На 30 начальных классов меньше набрали брянские школы в 2026 году

На 30 начальных классов меньше набрали брянские школы в 2026 году

Общее количество детей в начальной школе сократилось на 1396 человек.В Брянске изменилось количество классов в начальной школе.

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