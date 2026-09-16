Мерц отказался от участия в Генассамблее ООН

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отменил поездку в Нью-Йорк, где должен был участвовать в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.
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