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Матвиенко поручила подготовить дорожную карту по ремонту лифтов

Матвиенко поручила подготовить дорожную карту по ремонту лифтов

Необходимо за два месяца разработать дорожную карту по решению проблемы ремонта лифтов. Такое поручение 21 февраля на пленарном заседании Совета Федерации дала председатель палаты Валентина Матвиенко руководству Фонда развития территорий.

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