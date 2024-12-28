Русская банда творит сенсацию на родине независимости Америки! Воронков, Марченко и компания просто неудержимы

Огайо не видел такого со времен Панарина.Как известно, история штата Огайо и его столицы города Коламбуса плотно связана с гражданской войной в США, борьбой за независимость и прочим — отсюда пушка, мундиры и прочие военные атрибуты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии