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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Головин не попал в заявку на матч с «Анжером» после возвращения в общую группу «Монако». Хавбек пропустит 6-ю игру подряд

Хавбек «Монако» пропустит 6-ю игру подряд, несмотря на возвращение в четверг в общую группу после восстановления от травмы приводящей мышцы.

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