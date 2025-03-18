Новый трейлер RoadCraft демонстрирует реакции на демоверсию Focus Entertainment и Saber Interac...

Новый трейлер RoadCraft демонстрирует реакции на демоверсиюFocus Entertainment и Saber Interactive поделились трейлером-реакцией на свою предстоящую игру RoadCraft, отмечая успех ее демоверсии на Steam Next Fest и позволяя всем стать свидетелями всевозможных памятных моментов, наполненных массой веселья.