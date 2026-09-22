В Ленобласти трех волков ликвидировали после нападений на собак

В Ленинградской области после нападений волков на собак ликвидировали трех хищников. Об этом сообщил Комитет по животному миру региона.
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