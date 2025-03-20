Боевики ВСУ наращивают атаки в Краснояружском районе Белгородской области

«Рыбарь»: ВСУ продолжают наращивать темпы наступления в Белгородской области.По данным телеграм-канала «Рыбарь», боевики ВСУ пытаются пересечь границу в Краснояружском районе Белгородской области и закрепиться на местной дамбе.
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