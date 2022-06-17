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Кристиан Хорнер о проблеме галопировании: «Команда, которая не справилась с задачей, должна сама решить имеющиеся проблемы»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что ФИА не стоит менять технический регламент по ходу сезона в рамках борьбы с эффектом галопирования болидов.

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