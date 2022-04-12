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Блинкен заявил, что США призывают все страны не приобретать вооружения у России

Блинкен заявил, что США призывают все страны не приобретать вооружения у России

США призывают страны мира не приобретать вооружения у России. После двусторонних переговоров в формате "два плюс два" между главами Минобороны и МИД США и Индии на совместной пресс-конференции в Вашингтоне об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

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