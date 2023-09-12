Россия проиграла Египту U23, победа Португалии 9:0, допинг у Погба, Джокович и Соболенко стали №1 и другие новости

1. Сборная России проиграла олимпийской сборной Египта (1:2) в гостевом товарищеском матче. Это первое поражение россиян с 2021 года.
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