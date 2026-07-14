Пенсионерам хотят поднять минимальный доход до уровня МРОТ 💰💰💰 Сейчас пенсионерам доплачивают до прожиточного минимума пенсионера — в среднем около 15 250 рублей.
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Пенсионерам хотят поднять минимальный доход до уровня МРОТ 💰💰💰 Сейчас пенсионерам доплачивают до прожиточного минимума пенсионера — в среднем около 15 250 рублей.
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