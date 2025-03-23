НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

170 подписчиков

Цыплаков сделал 2 передачи в матче с «Калгари». У форварда «Айлендерс» 8+22 в 64 играх

Форвард «Айлендерс» набрал 30-е (8+22) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 64 игры. В матче с «Флэймс» за 11:35 у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 2».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх