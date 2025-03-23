Цыплаков сделал 2 передачи в матче с «Калгари». У форварда «Айлендерс» 8+22 в 64 играх

Форвард «Айлендерс» набрал 30-е (8+22) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 64 игры. В матче с «Флэймс» за 11:35 у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 2».
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