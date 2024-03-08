Центробанк Нигерии привлек компанию Gluwa для создания системы кредитования в eNaira

Центральный банк Нигерии (CBN) совместно с компанией Gluwa разрабатывает систему андеррайтинга на базе технологии API и блокчейна Credal, которая способствует прозрачному проведению процедур оценки и выдачи потребительских кредитов в государственной цифровой валюте.
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