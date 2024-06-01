Резервный банк Индии вернул в страну более 100 тонн золота, которое они держали в Британии

Индийские СМИ, в частности, издание The Times of India сообщили, что Резервный банк (ЦБ) этой страны мира вывез 100,3 тонны индийского золота из хранилищ в Британии и сейчас это золото уже находится в Индии.
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