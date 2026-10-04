Капитан рейса Flydubai: перед нападением пилот ушел молиться

Напавший на капитана лайнера flydubai второй пилот перед нападением заявил, что хочет помолиться, об этом рассказал капитан самолета Смит Мачхар в ходе телефонного разговора с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху, запись опубликована 4 октября на странице офиса премьера в соцсети X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым