Капитан рейса Flydubai: перед нападением пилот ушел молиться

Напавший на капитана лайнера flydubai второй пилот перед нападением заявил, что хочет помолиться, об этом рассказал капитан самолета Смит Мачхар в ходе телефонного разговора с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху, запись опубликована 4 октября на странице офиса премьера в соцсети X.