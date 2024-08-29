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  • Георгий Михалев
    Обычное дело, видимо через ж.пу рвали без наркоза.СК: в Петербурге ...
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Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян и Собчак

Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян и Собчак

Следователи провели четыре психолого-психиатрические экспертизы в рамках расследования дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак.

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