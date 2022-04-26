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В Рио-де-Жанейро отменят паспорта вакцинации против COVID-19

В Рио-де-Жанейро отменят паспорта вакцинации против COVID-19

Муниципальный секретариат здравоохранения приостановит действие постановления об обязательном наличии паспорта вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2, заявил мэр города Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес 25 апреля на своей странице на сервисе Twitter.

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