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В Белом доме подтвердили отказ от отключения России от SWIFT

В Белом доме подтвердили отказ от отключения России от SWIFT

Изображение носит иллюстративный характер. Использованы материалы: Depositphotos; Pixabay. В новый пакет антироссийских санкций, скорее всего, не войдет отключение РФ от международной межбанковской системы платежей и обмена информацией SWIFT.

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