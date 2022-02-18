В Белом доме подтвердили отказ от отключения России от SWIFT

Изображение носит иллюстративный характер. Использованы материалы: Depositphotos; Pixabay. В новый пакет антироссийских санкций, скорее всего, не войдет отключение РФ от международной межбанковской системы платежей и обмена информацией SWIFT.
Изображение носит иллюстративный характер. Использованы материалы: Depositphotos; Pixabay. В новый пакет антироссийских санкций, скорее всего, не войдет отключение РФ от международной межбанковской системы платежей и обмена информацией SWIFT.
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