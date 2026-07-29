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RT Russia

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Погибли и пострадали мирные жители: за ночь над Россией уничтожили 295 украинских БПЛА

Погибли и пострадали мирные жители: за ночь над Россией уничтожили 295 украинских БПЛА

В ночь на 29 июля силы ПВО сбили 295 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. В результате атаки в Ростовской области один человек погиб и двое пострадали, повреждены многоквартирный и несколько частных домов.

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