Погибли и пострадали мирные жители: за ночь над Россией уничтожили 295 украинских БПЛА

В ночь на 29 июля силы ПВО сбили 295 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. В результате атаки в Ростовской области один человек погиб и двое пострадали, повреждены многоквартирный и несколько частных домов.
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