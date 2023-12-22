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Находящийся в грузинской тюрьме Саакашвили призвал Украину начать военное вторжение в Грузию для его освобождения

Находящийся в грузинской тюрьме Саакашвили призвал Украину начать военное вторжение в Грузию для его освобождения

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится под стражей в своей родной стране, обратился с призывом к властям Украины организовать полномасштабную интервенцию в Грузию с целью его освобождения из-под стражи.

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